В Кролевецком управлении соцзащиты украли 30-летний лимон

После рабочего дня она вышла во двор управления, по улице Свободы, 6, где летом нежился на солнце теплолюбивый лимон, но его на месте уже не было.
«Просто не могу в это поверить. Лимон, за которым ухаживали более тридцати лет, который только в том году подарил нашему коллективу более 80 плодов, просто исчез из огороженного двора. Его четверо мужчин не могли поднять, ведь только горшок в котором он растет на 200 литров рассчитан, а тут даже листочка не осталось», - рассказала чиновница.
По данному факту было подано заявление в полицию, проводится проверка. Если кто-то из кролевчан видел или ему известно, куда исчезло дерево, то позвоните: 096-396-88-62 (Татьяна), пишет Сайт Кролевца.