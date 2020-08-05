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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46189

У Сумах знову пройде мультиспортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!»

Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації разом з Комунальним закладом Сумської обласної ради «Спорт для всіх» продовжують впроваджувати відкриті мультиспортивні простори в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Не лінуйся! Рухайся!».

Цієї суботи, 15 серпня, на Покровській площі біля пам’ятника Цукру відбудуться відкриті тренування з провідними сертифікованими тренерами Фітнес-центру «B-tonе» Аллою Федоренко, Іриною Левацькою та Мариною Любивою.

Вихованці Сумського палацу дітей та юнацтва зі східних єдиноборств разом з тренером вищої категорії з кіокушинкай карате, володарем 2 дану Олександром Шевченком продемонструють навики володіння спортивного напрямку, а спортсмени Центру вищої спортивної майстерності з тхеквандо разом з Заслуженим тренером України Олександром Хоменком запрошують приєднатися до відкритого тренування та отримати задоволення від майстер-класу.

Гість заходу - директор спортивного клубу «B-tone», майстер спорту з вільної боротьби, призер міжнародних турнірів з CrossFit - Дмитро Стриженок.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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