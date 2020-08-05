У Сумах знову пройде мультиспортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!» Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації разом з Комунальним закладом Сумської обласної ради «Спорт для всіх» продовжують впроваджувати відкриті мультиспортивні простори в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Не лінуйся! Рухайся!».

Цієї суботи, 15 серпня, на Покровській площі біля пам’ятника Цукру відбудуться відкриті тренування з провідними сертифікованими тренерами Фітнес-центру «B-tonе» Аллою Федоренко, Іриною Левацькою та Мариною Любивою.

Вихованці Сумського палацу дітей та юнацтва зі східних єдиноборств разом з тренером вищої категорії з кіокушинкай карате, володарем 2 дану Олександром Шевченком продемонструють навики володіння спортивного напрямку, а спортсмени Центру вищої спортивної майстерності з тхеквандо разом з Заслуженим тренером України Олександром Хоменком запрошують приєднатися до відкритого тренування та отримати задоволення від майстер-класу.

Гість заходу - директор спортивного клубу «B-tone», майстер спорту з вільної боротьби, призер міжнародних турнірів з CrossFit - Дмитро Стриженок.