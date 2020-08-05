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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48170

Сумський «Центр догляду за тваринами» запрошує на День відкритих дверей

15 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин. З цієї нагоди тих, хто задумується про домашнього улюбленця, хто хотів би допомагати безпритульним тваринам, але не знає, як саме, а також усіх, хто просто їх любить, КП «Центр догляду за тваринами» Сумської міської ради запрошує на «День відкритих дверей».

Запишіться на екскурсію і наші працівники покажуть вам місце, де в Сумах проживають безпритульні тварини. Разом з волонтерами вони розкажуть про те, хто опиняється в притулку, продемонструють умови проживання цих тварин та дадуть відповідь на усі ваші запитання.

Жителі притулку будуть раді вашому візиту. Ви отримаєте від нього взаємне задоволення. Спілкування з нашими тваринами – простий спосіб, щоб допомогти їм соціалізуватися. Це прекрасний привід провести цікаве дозвілля з дітьми. Ви можете принести тваринам гостинці та смаколики. Повірте, вони будуть щасливі.

А ще це чудовий шанс обрати собі улюбленця і подарувати йому найцінніще – дім та свою любов. У нас дуже багато чудових тварин. Яких тільки мордочок не зустрінеш - вибір дуже великий. Більш того, собака, якій ви подаруєте дім та своє піклування, назавжди стане вашим найвідданішим другом.

Не можете взяти тварину? Не біда! Візит до притулку – це чудова можливість поспілкуватися з тваринами і дізнатися, як їх можна підтримати: спілкуванням, прибиранням, годівлею.

Чекаємо усіх, хто любить тварин та кому небайдужа їх доля у суботу 15 серпня з 10 по 15 год. у КП «Центр догляду за тваринами» СМР за адресою: Римського-Корсакова, 1.

Попередній запис та вся інформація за телефоном: 0508184523.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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