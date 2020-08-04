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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59277

В Конотопе поселились члены путинской «Единой России» из Крыма

11 августа в Конотопе произошел конфликт между представителями «Азова» и «Правого сектора» с одной стороны и тремя мужчинами, которые оформляли документы в местном подразделении миграционной службы.

Как утверждают представители «Правого сектора», по крайней мере один из этих трех человек, по данным официального сайта «Ялтинского местного отделения партии «Единая Россия», является заместителем секретаря первичной партийной отделения. Более того, по данным «Правого сектора», эти трое якобы принимали непосредственное участие в референдуме, который способствовал аннексии Крыма Россией, пишет Sumy.Today.

Патриотические организации вызвали на место событий полицию и СБУ, однако полиция после отобрания объяснений у крымчан выдала официальный пресс-релиз, в котором назвала их (в том числе члена «Единой России») «переселенцами». На вопрос о том, какое отношение члены путинской партии имеют к мирным гражданам, которые не поддержали агрессию России и переселились на материковую часть Украины, в отделе коммуникации полиции области ответили: «Они переселенцы, потому что крымчане, а сейчас живут в Конотопе».

Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Олеся Рапута информацию о якобы участии нынешних жителей Конотопа в референдуме, который способствовал аннексии Крыма, прокомментировала так: «Информация проверяется. Принимаются меры правового характера в соответствии с законодательством».

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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