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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23150

На Сумщине прокуратура отстояла права детей на защиту

По иску Сумской местной прокуратуры решением Сумского окружного административного суда 30 июля 2020 года признана противоправной бездеятельность Бездрицкого сельского совета Сумского района по необразованию в составе исполнительных органов совета службы по делам детей и обязано это сельский совет совершить действия, направленные на образование в составе исполнительных органов совета службы по делам детей.

Суд согласился с доводами прокурора, что служба по делам детей является законодательно определенным органом, который сегодня обеспечивает защиту прав детей, в том числе детей, лишенных родительской опеки и тех, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Действующим законодательством определена штатная численность работников служб по делам детей исполнительных органов сельских, поселковых советов соответствующих территориальных громад из расчета один работник службы не более чем на одну тысячу детей, но не менее одного работника на объединенную территориальную громаду.

Учитывая, что требования закона в Бездрицкой ОТГ, которая образовалась в 2016 году не выполнены, служба по делам детей до сих пор не создана, орган местного самоуправления обязан совершить действия, направленные на образование в составе исполнительных органов совета службы по делам детей.

В настоящее время прокурорами Сумской инициирован вопрос о создании служб по делам детей в 11 объединенных территориальных громадах путем предъявления исков в порядке КАСУ в органы местного самоуправления. На сегодня удовлетворено Сумским окружным административным судом 3 иска прокуроров, еще в двух случаях ответчики самостоятельно приняли решение о создании служб по делам детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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