На Сумщине пожарные спасли пасеку

На тушение направили дежурный караул 38-го государственного пожарно-спасательного поста. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил деревянный сеновал, в котором находилось около 1 т сена, и успел перекинуться на расположенные рядом 4 улья. Возникла угроза для других ульев частной пасеки, которая находилась на огороде домовладения.
Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять к ближайшему гидранту, находящемуся в 500 м от очага горения.
В 00:22 опасность удалось предотвратить и локализовать возгорание. А в 02:05, использовав около 10 т воды, пожар ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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