Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32184

На Сумщине пожарные спасли пасеку

11 августа в 22:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в пгт Эсмань Глуховского района.

На тушение направили дежурный караул 38-го государственного пожарно-спасательного поста. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил деревянный сеновал, в котором находилось около 1 т сена, и успел перекинуться на расположенные рядом 4 улья. Возникла угроза для других ульев частной пасеки, которая находилась на огороде домовладения.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять к ближайшему гидранту, находящемуся в 500 м от очага горения.

В 00:22 опасность удалось предотвратить и локализовать возгорание. А в 02:05, использовав около 10 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
view counter

По тематике

На Сумщине во время пожара пострадал мужчина
04.08.2020 12:53

На Сумщине во время пожара пострадал мужчина

3 августа в 17:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в с. Славгород Краснопольского района....

Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом
31.07.2020 16:46

Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом

Сегодня, 31 июля, в 2:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на проезде Короленко в Сумах....

31.07.2020 14:43

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки

30 июля в 18:44 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении пятиэтажного дома по ул....

28.07.2020 11:02

На Сумщины пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на трех хозяев

27 июля в 14:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в с. Клышки Шосткинского...

27.07.2020 16:56

На Сумщине пожарные спасли ячменное поле (видео)

26 июля в 14:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре мусора на открытой территории в пгт Низы Сумского...

Новости

На Сумщине 716 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:31
Шосткинские оперативники разыскали и задержали уличного грабителя
Сегодня 13:35
На Сумщине пожарные спасли пасеку
Сегодня 13:32
На Сумщине прокуратура отстояла права детей на защиту
Сегодня 13:23
В Конотопе поселились члены путинской «Единой России» из Крыма
Сегодня 12:59
Щепкінці покажуть п’єсу британського режисера про Суми просто неба
Сегодня 12:41
Сумський «Центр догляду за тваринами» запрошує на День відкритих дверей
Сегодня 12:28
Сумчан знову запрошують на мультиспортивний захід «Не лінуйся! Рухайся!»
Сегодня 12:21
Актриса из Шостки – в числе победителей IX Международного шоу-фестиваля талантов в Болгарии
Сегодня 12:03
На Сумщине родные и друзья разыскивают военнослужащего, который после ссоры ушел из дому и не вернулся
Сегодня 11:42
Сумчан запрошують на «Суми За Біг 2020»
Сегодня 11:25
В Конотопе полицейский получил ожог глаз зеленкой
Сегодня 11:13
view counter

Статьи

Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
Вчера 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Сумской врач о коронавирусе: «Враг у ворот!»
04.08.2020 12:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.