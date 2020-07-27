На Сумщине пожарные спасли пасеку 11 августа в 22:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в пгт Эсмань Глуховского района.

На тушение направили дежурный караул 38-го государственного пожарно-спасательного поста. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что огонь охватил деревянный сеновал, в котором находилось около 1 т сена, и успел перекинуться на расположенные рядом 4 улья. Возникла угроза для других ульев частной пасеки, которая находилась на огороде домовладения.

Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять к ближайшему гидранту, находящемуся в 500 м от очага горения.

В 00:22 опасность удалось предотвратить и локализовать возгорание. А в 02:05, использовав около 10 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 6 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.