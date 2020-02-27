Шосткинские оперативники разыскали и задержали уличного грабителя Как установили правоохранители, злоумышленник воспользовался невнимательностью своей жертвы, и открыто забрал чужой рюкзак.

В Шосткинский отдел полиции обратился 33-летний мужчина. Он рассказал, что буквально несколько минут назад стал жертвой преступления - неизвестный мужчина, воспользовавшись его невнимательностью, схватил его рюкзак и убежал.

Оперативники криминальной полиции, которые немедленно прибыли на вызов, личность правонарушителя установили благодаря камерам видеонаблюдения. Найти и задержать его было делом времени. Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель. Своей причастности к преступлению он не отрицал и объяснил свой поступок безденежьем. Правоохранители изъяли у мужчины часть имущества потерпевшего, и после завершения следственных действий вернут его владельцу.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.