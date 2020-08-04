Сумчани вшанували пам’ять земляка-АТОвця Анатолія Петренка Сумчани вшанували четверті роковини з дня смерті учасника АТО Анатолія Петренка.

До місця, де Герой знайшов вічний спокій, прийшли його рідні та представники міської влади. Заступник міського голови Альона Дмітрєвская висловила слова співчуття батькам загиблого та поклала квіти до його могили.

Посадовиця наголосила, що пам’ять про Анатолія Петренка назавжди залишиться у серцях сумчан і він слугуватимуть взірцем для не одного покоління українців.

Батько Героя розповів, що Анатолій із дитинства мріяв стати військовим і наполегливо йшов до цього. Чоловік висловив сподівання, що в Україну найближчим часом повернеться мир, заради якого його син віддав своє життя.