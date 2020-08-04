В Сумах в областной больнице открыли современное неврологическое отделение Сегодня, 12 августа. в Сумской областной больнице открыли современное неврологическое отделение.

Неврологическое отделение на 20 коек для больных с нарушением мозгового кровообращения отвечает всем требованиям Национальной службы здоровья Украины.

Сумской областной клинической больницей в рамках Программы медицинских гарантий заключен договор с Национальной службой здоровья Украины по пакету «Медицинская помощь при остром инсульте».

Кроме того, учитывая, что Сумская областная больница признана опорным учреждением I уровня, планируется осуществить реконструкцию приемного отделения, на что предусмотрены средства из государственного бюджета в сумме до 12 млн гривен и приобретение компьютерного и магнитно-резонансного томографов для нейровизуализации патологических процессов.

Справка

Ежегодно в Сумской области регистрируется более 3,5 тысячи острых нарушений мозгового кровообращения, до 20% этой патологии - у лиц трудоспособного возраста. Треть всех случаев заканчивается летально, что негативно влияет на демографическую ситуацию в области.

В частности, эта патология является медико-социальной проблемой, учитывая еще и достаточно высокий уровень финансовых затрат, необходимых для реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения. При этом ежегодно впервые признаются инвалидами до 4% лиц, почти полностью являются трудоспособными.