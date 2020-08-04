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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34202

В Сумах водителя наказали штрафом за попытку сбить патрульного

Заречный районный суд Сум назначил местному жителю наказание в виде штрафа за оказание сопротивления патрульным полицейским.

Об этом пишет 368.media  со ссылкой на приговор по ч. 2 ст. 342 УК.

В июле текущего года в инспекторы полиции заступили на службу в составе экипажа «Руно-114» на служебном автомобили Skoda Rapid. В этот же день экипаж, во время патрулирования, обнаружил автомобиль Опель Астра, который двигался по второстепенной дороге и остановился в зоне действия запрещающего знака. За рулем автомобиля находился обвиняемый.

Патрульные подошли к автомобилю правонарушителя, сообщили о совершении им правонарушения и потребовал. предоставил документы на автомобиль и водительское удостоверение. При этом обвиняемый начал агрессивно себя вести, нецензурно выражался в сторону инспекторов и категорически отказался выполнять законные требования полицейских. Один из патрульных сообщил об ответственности за непредъявление документов. Однако водитель, не реагируя на многократные замечания на нарушения, закрыл окно своего автомобиля, запустил двигатель и во избежание ответственности, начал внезапно движение автомобиля в лево, создавая угрозу жизни и здоровью инспектора. Патрульная полицейская в этот момент стала впереди автомобиля, пытаясь остановить его. Обвиняемому удалось скрыться с места.

Нарушитель признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 342 УК и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Право
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