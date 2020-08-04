Кабмин определился, когда украинцы окончательно откажутся от паспорта-книжечки

В документе говорится, что срок действия традиционного паспорта для украинцев в возрасте 16-25 лет истечет в день достижения лицом 25 лет. Для граждан страны в возрасте от 25 до 45 лет — соответственно при достижении 45 лет. Однако авторы проекта делают важное уточнение: правило будет работать, если украинцы поменяют фото в паспорте до начала действия этого закона.

Украинцы старше 45 лет могут пользоваться паспортом-книжкой бессрочно, при том же условии — если они уже сменили фотографию. Фактически, после принятия закона, украинцы больше не будет менять фото в паспортах, а будут вместо книжки получать ID-карту.

"Отказ от унаследованной с советских времен системы документирвоания физических лиц паспортом Украины в форме книжечки, работы с бумажными документами на сегодняшний день является первоочередной задачей для Государственной миграционной службы. Эта задача осуществляется путем внесения изменений в законодательство Украины и усовершенствование (с целью сделать невозможным использование бумажных документов в преступных целях) процедуры идентификации и верификации граждан во время оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки средствами Единого государственного демографического реестра", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.