В Сумах завершился турнир по уличному футболу Решающие матчи турнира по уличному футболу состоялись на поле стадиона в парке «Сказка» 11 августа.

В матче за третье место встретились команды «Валедианс» и «Слобожанщина». Счет в матче на шестой минуте открыл игрок «Валедианса» Игорь Аушев. На 36-й минуте равновесие восстановил игрок «Слобожанщины» Руслан Окопный, а через десять минут Илья Пустовойт вывел «слобожанцев» вперед. За две минуты до финального свистка Богдан Пархоменко сравнял счет и перевел игру в серию пенальти. В «футбольной лотерее» Фортуна улыбнулась «Слобожанщине» - 4:2.

«Золото» турнира в финальном поединке разыграли первая и вторая команды регулярного сезона - «Арсенал» и «Виктория» из Великого Бобрика. На 11-й минуте матча вперед «канониров» вывел ударом с точки Богдан Микитенко. Счет 1:0 держался почти до конца игры, когда на последних секундах Андрей Билоненко сравнял счет. Однако победа в итоге была за «Арсеналом», который победил «Викторию» в серии пенальти со счетом 3:2.

Лучшими игроками команд признаны Максим Народицкий («Ковпаковец»), Богдан Пархоменко («Валедианс»), Илья Пустовойт («Слобожанщина»), Евгений Мельник («Виктория») и Богдан Микитенко («Арсенал»).

Егор Рябов ( «Арсенал») признан лучшим вратарем турнира, Виктор Грома ( «Виктория») получил награду лучшего бомбардира, Богдан Микитенко («Арсенал») - лучшего игрока турнира, пишет сайт АФСО.