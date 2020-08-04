Команда «Нашого краю» візьме участь у виборах до рад усіх рівнів Сумської області Команда «Нашого краю» візьме участь у запланованих на кінець жовтня 2020 року місцевих виборах на Сумщині. Представників партії буде висунуто до рад усіх рівнів.

Про це сьогодні повідомили на презентації команди «Нашого краю» Сумщини.

Місцеві вибори – це інструмент змінити ситуацію в регіоні. Сумчани неодноразово довіряли мені захищати свої інтереси у Верховній Раді. Тому я прийняв рішення – очолити команду «Нашого Краю» на Сумщині, яка не побоїться взяти на себе відповідальність за розвиток міст та сіл регіону. Я впевнений, одна сотня професіоналів у регіоні, об’єднаних єдиною метою, здатні змінити Сумщину», – повідомив на презентації народний депутат України Андрій Деркач.

Народний депутат озвучив ключові програмні засади партії на виборах у регіоні.

«Дії «Нашого краю» будуть спрямовані на встановлення справедливого «соціального навантаження» на підприємства, що експлуатують сумські надра, та на боротьбу з корупцією у ЖКГ. Ми контролюватимемо розподіл землі та встановлення справедливої закупівельної ціни на молоко. Поміж пріоритетних сфер – медицина, соціалка, освіта та екологія», – наголосив Андрій Деркач.

Представники партії «Наш край» вважають, що місцеві вибори мають привести до якісних змін у житті людей.

«Місцева влада по всій країні потребує оновлення», – наголосила депутат Сумської обласної ради, директор ТОВ «Велетень» Надія Вайло.

У партії «Наш край» зазначають – зараз у владі потрібні фахівці, що знаються на місцевих проблемах та шляхах їх вирішення.

«Люди потребують професіоналів, які знають про місцеві проблеми та як їх вирішувати. Людям потрібні свої лідери, які разом з ними лікуються у тій самій лікарні, діти ходять разом з іншими у місцеву школу, а бізнес дає робочі місця землякам», – наголосив голова Путивльської міської об’єднаної територіальної громади Валерій Волков.

Одним із головних завдань партії «Наш край» на Сумщині та по всій Україні є відстоювання реформи децентралізації та місцевого самоврядування.

«Саме партія «Наш край», яка відстоює місцеве самоврядування яка збирає під своє крило фахівців різноманітних сфер діяльності, саме вона спроможна дати громадам силу жити, працювати та творити!», – вважає заслужений працівник культури України, начальник управління культури Сумської ОДА Олена Мельник.

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