Коронавирус обновил рекорд в Сумах По состоянию на 13 августа в Сумской области 754 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 38 человек (Сумы - 20, Сумской р-н - 6, Шостка - 4, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 2, Недригайлов - 2, Тростянец - 1, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 435 человек, из них 9 - за прошедшие сутки (Сумы - 1, Сумской р-н - 5, Ромны - 2, Ахтырка - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 270 случаев заболевания (129 человек вылечились, 1 умер), в Сумском районе – 34 (30), г. Ахтырка - 62 (38), г. Конотоп - 41 (27), Конотопский район - 29 (27 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 46 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 31 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 43 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 13 (7), Недригайловский район – 38 (1, 1 умер), г. Ромны – 31 (21, 1 умер), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 11 (2), г. Лебедин – 2 (2), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (6), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (11), Лебединский район – 1 (0 ), Липоводолинский район – 1 (0 ).