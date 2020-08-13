Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:521239

Коронавирус обновил рекорд в Сумах

По состоянию на 13 августа в Сумской области 754 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 38 человек (Сумы - 20, Сумской р-н - 6, Шостка - 4, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 2, Недригайлов - 2, Тростянец - 1, Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 435 человек, из них 9 - за прошедшие сутки (Сумы - 1, Сумской р-н - 5, Ромны - 2, Ахтырка - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 270 случаев заболевания (129 человек вылечились, 1 умер), в Сумском районе – 34 (30), г. Ахтырка - 62 (38), г. Конотоп - 41 (27), Конотопский район - 29 (27 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 46 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 31 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 43 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 13 (7), Недригайловский район – 38 (1, 1 умер), г. Ромны – 31 (21, 1 умер), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 11 (2), г. Лебедин – 2 (2), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (6), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (11), Лебединский район – 1 (0 ), Липоводолинский район – 1 (0 ).

Фото
Общество Коронавирус
view counter

По тематике

В Сумах треть больных коронавирусом госпитализированы
Сегодня 10:52

В Сумах треть больных коронавирусом госпитализированы

За минувшие сутки выявлено еще 20 сумчан с положительным ПЦР-тестом на коронавирус....

На Сумщине 716 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:31

На Сумщине 716 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 12 августа в Сумской области 716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине +14 случаев коронавируса
Вчера 08:54

На Сумщине +14 случаев коронавируса

На утро 12 августа в Сумской области 716 случаев заболевания COVID-19....

На Сумщине плюс 3 случая коронавируса, один летальный
11.08.2020 09:58

На Сумщине плюс 3 случая коронавируса, один летальный

По состоянию на 11 августа в Сумской области 702 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине расширилась география коронавируса
10.08.2020 09:36

На Сумщине расширилась география коронавируса

Остался всего один район, в котором нет ни одного подтвержденного случая коронавируса – Ямпольский....

Новости

Коронавирус обновил рекорд в Сумах
Сегодня 09:52
В Сумах треть больных коронавирусом госпитализированы
Сегодня 10:52
Куда пригласили главу парламента на Сумщине?
Сегодня 10:36
«Дороги Сумщини»: три фірми викинули за ті ж недоліки, з якими віддали перемогу «Інейтсу»
Сегодня 10:33
В Ахтырке грабителям дали по 4 года
Сегодня 10:03
«Зеленстрой» обманул своих потребителей на 1,4 миллиона?
Сегодня 09:04
Центр дозвілля молоді організовує прибирання зони відпочинку біля Псла
Сегодня 08:32
Представители Шосткинской детской школы искусств разрисовали дом в селе
Сегодня 08:02
Спикер Верховной Рады Разумков уже в Сумах
Вчера 22:23
Команда «Нашого краю» візьме участь у виборах до рад усіх рівнів Сумської області
Вчера 18:28
В Сумах завершился турнир по уличному футболу
Вчера 17:55
Кабмин определился, когда украинцы окончательно откажутся от паспорта-книжечки
Вчера 17:13
view counter

Статьи

Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Сегодня 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Старт мерських перегонів у місті Суми
05.08.2020 10:01
До уваги сумчан: безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
04.08.2020 15:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.