В Ахтырке грабителям дали по 4 года

Приговором Ахтырского горрайонного суда 7 августа, несмотря на отрицание своей вины подсудимыми, признано доказанным предъявленное обвинение, и осуждено виновных к наказанию в виде лишения свободы сроком 4 года и 4 года и 6 месяцев (ч. 3 ст. 186 УК Украины).
Кстати, сами грабители являются жителями этого села, пишет пресс-служба прокуратуры области.
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