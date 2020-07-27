В Ахтырке грабителям дали по 4 года Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух человек (24 и 26 лет), совершивших летом прошлого года в пгт Чупаховка Ахтырского района грабеж по предварительному сговору с применением физического насилия.

Приговором Ахтырского горрайонного суда 7 августа, несмотря на отрицание своей вины подсудимыми, признано доказанным предъявленное обвинение, и осуждено виновных к наказанию в виде лишения свободы сроком 4 года и 4 года и 6 месяцев (ч. 3 ст. 186 УК Украины). Кстати, сами грабители являются жителями этого села, пишет пресс-служба прокуратуры области.