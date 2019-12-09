«Дороги Сумщини»: три фірми викинули за ті ж недоліки, з якими віддали перемогу «Інейтсу» 7 серпня Державне підприємство «Дороги Сумщини» підписало два договори з ТОВ «Інейтс» на поточний середній ремонт місцевих доріг загальною вартістю 65,01 млн гривень. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Мова йде про тендери на поточний середній ремонт доріг О190105 Куянівка-Супрунівка-Тучне та О191308 Ромни-Чеберяки-Андріяшівка. В обох закупівлях ТОВ «Інейтс» з нульовою знижкою розіграло підряди із столичним ТОВ «Роад Констракшн». Причому початково нижчу пропозицію запропонував саме «Роад Констракшн», однак компанія в обох випадках впродовж п’яти днів не завантажила документи переможця, пишуть Наші гроші.

На перший тендер подалися ще три компанії, однак за різними причинами Замовник їх відхилив. Серед них був і лідер картелю Укравтодору ТОВ «Автомагістраль-Південь», і місцевий ДП «Сумський облавтодор». Вони не надали листів-згоди на обробку персональних даних, що зазвичай не є порушенням для АМКУ. А ТОВ «АМК Рем-Буд» не надало підтвердження компанії щодо незаперечення використання її техніки.

Примітно, що, за результатами перевірки цього тендеру Держаудитслужба виявила, що в «Роад Констракшн» та «Інейтс» теж не надали у своїх тендерних пропозиціях листів-згод про обробку персональних даних, а тому їхні документи не відповідали умовам тендерної документації та компанії не могли бути допущені до торгів. Але ДАСУ не виставило вимогу до замовника розірвати угоду, укладену після таких порушень.

На другий тендер, окрім двох допущених компаній, подавалися й ТОВ «Данко», ДП «Сумський облавтодор», ДП «Лохвицький шлях» ПАТ «Шляхрембуд» та «АМК Рем-Буд». «Сумський облавтодор» відхилили тому, що на момент подання ТП підприємство мало заборгованість, а також надало перелік залучених працівників без вищої освіти. ТОВ «Данко» не надало довідку від податкової про наявність відкритого рахунку у банку, а «Лохвицький шлях» не надала позитивного відгуку від замовника. Цю закупівлю також проаналізувала ДАСУ: згідно з моніторингом, «Роад Констракшн» у своїй ТП не надала листів-згод, а тому її мали відхилити, й тендер би не відбувся тільки з однією компанією.

Однак ДАСУ у двох випадках не зобов’язала Замовника конкретно розірвати договори з компанією, а тільки «усунути порушення» та «не допускати такого в майбутньому».

Згідно з кошторисом по обох ремонтах, дорожна бітумна емульсія вартує 10 129 – 10 401 грн/т, дрібнозернистий щільний асфальт типу Б марки 1 коштує 2 721 – 2 774 грн/т, крупнозернистий щільний асфальт типу Б марки 1 – 2 460 грн/т. Щебінь фракці 20-40 марки М100 – 1 540 грн/м3, щебенево-піщана суміш С7 – 1 435 – 1 688 грн/м3. Ціни вказані без ПДВ.

Ціни є значно нижчими за розцінки у договорі Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації, який компанія підписала місяць тому.

Засновником та керівником ТОВ «Інейтс» є ніжинець Анатолій Харченко. До контрактів з ДП «Дороги Сумщини» найбільшим замовником компанії було Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА – місяць тому ОДА підписала договір з «Інейтс» на ремонт вулиці в Прилуках. Всього з 2019 року і по сьогодні «Інейтс» стала переможницею у 26 закупівлях на загальну суму 128,30 млн гривень.