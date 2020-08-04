Куда пригласили главу парламента на Сумщине? На Сумщине продолжается визит главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Во время рабочей поездки Дмитрий Разумкова посетит акционерное общество «Технология» в Сумах, где ознакомится с деятельностью предприятия. Также с народными депутатами и главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко обсудит проблемы и перспективы развития области.

Кроме того, глава парламента посетит предприятия ООО «Молоко Вітчизни» на Конотопщине. Это отечественный производитель молока с большими мощностями производства. Общество насчитывает три молочно-товарные фермы в пределах Сумской области. Каждая ферма имеет современное оборудование с инновационным программным обеспечением.