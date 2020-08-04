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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36609

Куда пригласили главу парламента на Сумщине?

На Сумщине продолжается визит главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Во время рабочей поездки Дмитрий Разумкова посетит акционерное общество «Технология» в Сумах, где ознакомится с деятельностью предприятия. Также с народными депутатами и главой Сумской облгосадминистрации Романом Грищенко обсудит проблемы и перспективы развития области.

Кроме того, глава парламента посетит предприятия ООО «Молоко Вітчизни» на Конотопщине. Это отечественный производитель молока с большими мощностями производства. Общество насчитывает три молочно-товарные фермы в пределах Сумской области. Каждая ферма имеет современное оборудование с инновационным программным обеспечением.

Политика Дмитрий Разумков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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