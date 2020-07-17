В Сумах разыграли летний кубок по теннису

В турнире 2-й категория ФТУ среди спортсменов до 14 лет приняли участие теннисисты из Харькова, Черкасс и Сум.
Победители и призеры:
Девочки. Одиночный разряд: 1 место - Рогова Дарья(Харьков), 2 место - Гриценко София(Сумы), 3 место - Пиюкова Марина(Харьков).
Парный разряд: 1 место - Пискова Анастасия(Сумы)/Пиюкова Марина(Харьков), 2 место - Гриценко София(Сумы)/Соловей Екатерина(Сумы), 3 место - Мусиенко Лариса(Сумы)/Яцута Арина(Харьков).
Мальчики. Одиночный разряд: 1 место - Олейник Иван(Сумы), 2 место - Коваленко Стив(Черкассы), 3 место - Тарасенко Денис(Сумы).
Парный разряд: 1 место - Олейник Иван(Сумы)/Давыдов Денис(Харьков), 2 место - Тарасенко Денис(Сумы)/Саенко Демид(Сумы), 3 место - Загорулько Арсений(Сумы)/Ковалюх Олег(Харьков).
1-2 августа в Сумах провели «Летний Кубок ТА 2 by Babolat»....
1 августа в Теннисной академии сестер Бондаренко (Красиловка Киевская обл) завершился отборочный турнир на Champions Bowl worldwide (6-13.09.2020, Умаг, Хорватия)...
25-26 июля в Киеве прошел региональный турнир ФТУ «МТА АРЕНА»...
В Ирпени завершился чемпионат Украины по теннису среди спортсменов до 12 лет....
13-16 июля на кортах Теннисной Академии состоялся турнир 2-й категории ФТУ до 14 лет Летний Кубок ТА 1 by Babolat....