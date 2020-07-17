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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58145

В Сумах разыграли летний кубок по теннису

10-12 августа на кортах Теннисной академии провели «Летний Кубок ТА3 by Babolat».

В турнире 2-й категория ФТУ среди спортсменов до 14 лет приняли участие теннисисты из Харькова, Черкасс и Сум.

Победители и призеры:

Девочки. Одиночный разряд: 1 место - Рогова Дарья(Харьков), 2 место - Гриценко София(Сумы), 3 место - Пиюкова Марина(Харьков).

Парный разряд: 1 место - Пискова Анастасия(Сумы)/Пиюкова Марина(Харьков), 2 место - Гриценко София(Сумы)/Соловей Екатерина(Сумы), 3 место - Мусиенко Лариса(Сумы)/Яцута Арина(Харьков).

Мальчики. Одиночный разряд: 1 место - Олейник Иван(Сумы), 2 место - Коваленко Стив(Черкассы), 3 место - Тарасенко Денис(Сумы).

Парный разряд: 1 место - Олейник Иван(Сумы)/Давыдов Денис(Харьков), 2 место - Тарасенко Денис(Сумы)/Саенко Демид(Сумы), 3 место - Загорулько Арсений(Сумы)/Ковалюх Олег(Харьков).

Спорт Теннис
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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