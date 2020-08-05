На Ахтырщине пьяный водитель на ВАЗе слетел в кювет

Водитель легковушки ВАЗ-2110, будучи в состоянии опьянения, не справился с управлением, в результате чего авто слетело в кювет и перевернулось. В салоне, кроме самого 35-летнего водителя, находились еще трое пассажиров - молодой человек и две девушки. Одна из них в результате ДТП получила телесные повреждения. Вызванные медики «скорой» госпитализировали ее в ближайшую больницу, и сейчас ее обследуют специалисты.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители уже составили на водителя административные материалы по ст. 130 КУоАП - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. Проводятся соответствующие проверки, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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