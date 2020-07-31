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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44540

Сумчанин через Интернет продал велосипед своей соседки

Полицейские установили: чтобы украсть чужой двухколесник, 21-летний ранее неоднократно судимый молодой человек воспользовался слесарными инструментами. Повредив цепочку припаркованного у подъезда велосипеда, он украл чужую вещь и уже на следующий день сдал ее в ближайший ломбарда.

Через несколько дней, поняв, что велобайк стоит гораздо больше полученной в ломбарде суммы, вор быстро выкупил транспортное средство назад. И впоследствии продал велосипед через Интернет, выручив за него немалые средства. Как пояснил злоумышленник, деньги ему понадобились для приобретения алкоголя.

Сейчас в рамках открытого по ч. 1 ст. 185 УК Украины уголовного производства полицейские устанавливают местонахождение похищенного велосипеда, чтобы вернуть потерпевшей ее имущество. А самому злоумышленнику придется не только возместить причиненный ущерб, но и предстать перед судом.

Правоохранители предупреждают: в погоне за «легкими» деньгами воры ничем не гнушаются. «Популярностью» у них пользуются как дорогие брендовые модели велосипедов, так и дешевые. Краденые байки сбываются на рынках, через Интернет, сдаются в ломбарды или разбираются на запчасти для их последующей перепродажи. Прежде всего, для сохранения своего двухколесника откажитесь от идеи хранить его на лестничной площадке, в общем коридоре, в подвале, во дворе дома или в любом месте со свободным доступом посторонних людей.

Для лучшей защиты необходимо использовать как минимум два велозамка и желательно разного типа. Поскольку в таком случае злоумышленнику понадобится больше времени, чтобы справиться с ними, то он, скорее всего, откажется от своего замысла, так как значительно увеличивается риск быть разоблаченным прямо на месте совершения кражи.

Запишите, а еще лучше сфотографируйте серийный номер рамы и сделайте фото самого велосипеда и его особых примет - в случае кражи эта информация поможет в поиске похищенного велосипеда и подтвердит право собственности на него потерпевшей стороны.

И если уж так сложилось, что вы стали жертвой преступления - немедленно звоните по спецлинии «102»: чем быстрее полиция начнет поиски вора, тем больше шансов найти и вернуть похищенные вещи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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