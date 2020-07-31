Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06312

Полицейские разоблачили в мошенничестве жителя Лебединщины

Более 5 тысяч гривен ущерба причинил мужчина своей соседке, выдурив у нее сначала мобильный телефон, а потом деньги.

В дежурную часть Лебединского отделения полиции обратилась 37-летняя женщина. Она пожаловалась, что сосед занял у нее мобильный якобы для срочного звонка, а едва получил в руки, убежал. Правда, через несколько дней вернулся, но только для того, чтобы... попросить денег. По его словам, он сдал ее мобильный в ломбард, а полученные деньги все потратил. Сейчас якобы хочет выкупить гаджет и вернуть, но ему не хватает средств. Заявительница вновь поверила соседу, однако ни мобильного, ни денег она так и не увидела.

Участковые офицеры разыскали 25-летнего злоумышленника. Тот своей причастности к преступлению не отрицал, пояснив свой поступок желанием «заработать».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители раз предостерегают граждан быть осмотрительными, и помнить, что чрезмерное доверие приводит к неоправданным, а иногда и к безвозвратным потерям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

11.08.2020 11:39

В Сумах полиция разыскивает псевдоврача, который выманил у пенсионерки тысячу евро

Сумчанка попала в «классическую» мошенническую схему - поверив незнакомому телефонному собеседнику, назвавшемуся врачом, которому она передала на «операцию» для своего...

11.08.2020 10:16

Полицейские разыскивают аферистов, которые выманили у жительницы Шостки 10 тысяч гривен

Старая схема аферистов «ваш сын в полиции» снова нашла свою жертву....

10.08.2020 12:00

200 тысяч гривен потерял житель Кролевца, пытаясь приобрести через интернет автомобиль

По факту мошенничества полицейские открыли уголовное производство и ведут поиски афериста....

06.08.2020 08:05

Жертвой мошеннической ловушки стал житель Глухова

Восемь тысяч гривен снял со счета 37-летнего глуховчанина неизвестный злоумышленник....

31.07.2020 10:09

Полиция Сумщины разыскивает псевдобанкира, который обогатился на 28 тыс. грн

28 тысяч гривен потеряла жительница Тростянетчины, прислушавшись к советам неизвестного телефонного собеседника....

view counter

Статьи

Шукаємо роботу разом!
Сегодня 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
Сегодня 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Сегодня 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.