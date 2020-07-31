Полицейские разоблачили в мошенничестве жителя Лебединщины Более 5 тысяч гривен ущерба причинил мужчина своей соседке, выдурив у нее сначала мобильный телефон, а потом деньги.

В дежурную часть Лебединского отделения полиции обратилась 37-летняя женщина. Она пожаловалась, что сосед занял у нее мобильный якобы для срочного звонка, а едва получил в руки, убежал. Правда, через несколько дней вернулся, но только для того, чтобы... попросить денег. По его словам, он сдал ее мобильный в ломбард, а полученные деньги все потратил. Сейчас якобы хочет выкупить гаджет и вернуть, но ему не хватает средств. Заявительница вновь поверила соседу, однако ни мобильного, ни денег она так и не увидела.

Участковые офицеры разыскали 25-летнего злоумышленника. Тот своей причастности к преступлению не отрицал, пояснив свой поступок желанием «заработать».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители раз предостерегают граждан быть осмотрительными, и помнить, что чрезмерное доверие приводит к неоправданным, а иногда и к безвозвратным потерям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.