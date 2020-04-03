Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15515

В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки

Неизвестные повалили несколько дорожных знаков в Самотоевке Краснопольского района.

Об этом в Фейсбуке написал местный житель Александр Десятниченко.

«Щось у Самотоївці, останнім часом, прижився коронавірус вандалізму. Маска від такого не врятує. Лікується лише копійкою, або фізично. З розголосом прізвищ організаторів і виконавців.

P.S. Повалення знаку "Поступись дорогою" може призвести до ДТП...», - написал он.

Право Вандализм Самотоевка
view counter

По тематике

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум
11.08.2020 15:18

Коммунальщики-вандалы под ноль скосили саженцы, высаженные предпринимателем в центре Сум

Работники КП «Зеленстрой» скосили вместе с травой и саженцы цветов на ул. Воскресенской....

В Сумах вандалы повредили кофейный автомат
20.07.2020 09:58

В Сумах вандалы повредили кофейный автомат

Патрульные оперативно разыскали мужчин, которые, вероятно, повредили кофейный аппарат....

На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы
20.07.2020 09:41

На выходных в парке в Тростянце порезвились вандалы

На прошедших выходных неизвестные завалили одну из скульптур медвежонка....

В Шостке подростки разбили окна в спорткомплексе «Свема»
12.07.2020 14:17

В Шостке подростки разбили окна в спорткомплексе «Свема»

Сегодня ночью группа неадекватных подростков разбила окна в спорткомплексе «Свема»....

В Сумах сломали знак «Я люблю Сумы»
03.04.2020 10:22

В Сумах сломали знак «Я люблю Сумы»

Неизвестные проломили букву «S» в знаке «I❤SUMY»....

view counter

Статьи

Шукаємо роботу разом!
Сегодня 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
Сегодня 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Сегодня 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.