В селе на Сумщине вандалы повалили дорожные знаки

Об этом в Фейсбуке написал местный житель Александр Десятниченко.
«Щось у Самотоївці, останнім часом, прижився коронавірус вандалізму. Маска від такого не врятує. Лікується лише копійкою, або фізично. З розголосом прізвищ організаторів і виконавців.
P.S. Повалення знаку "Поступись дорогою" може призвести до ДТП...», - написал он.
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