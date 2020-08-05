Суми: ринок праці у цифрах Поступово ринок праці міста Суми зазнає позитивних змін: зменшується чисельність зареєстрованих безробітних, збільшується кількість вакансій.

З початку року в пошуках роботи до Сумського міського центру зайнятості звернулись 6477 осіб.

Чисельність зареєстрованих безробітних, які станом на 12 серпня перебували на обліку, становила 4248 осіб, із яких 3714 (87%) - отримувачів допомоги з безробіття.

За сприяння служби зайнятості з початку року працевлаштували 2195 осіб, з них зареєстрованих безробітних – 1650. Під замовлення роботодавців організували професійне навчання для 158 осіб.

Актуальна база вакансій наразі налічує 543 одиниці. Навантаження на одне вільне робоче місце зареєстрованих безробітних становить вісім осіб.