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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43375

Суми: ринок праці у цифрах

Поступово ринок праці міста Суми зазнає позитивних змін: зменшується чисельність зареєстрованих безробітних, збільшується кількість вакансій.

З початку року в пошуках роботи до Сумського міського центру зайнятості звернулись 6477 осіб.

Чисельність зареєстрованих безробітних, які станом на 12 серпня перебували на обліку, становила 4248 осіб, із яких 3714 (87%) - отримувачів допомоги з безробіття.

За сприяння служби зайнятості з початку року працевлаштували 2195 осіб, з них зареєстрованих безробітних – 1650. Під замовлення роботодавців організували професійне навчання для 158 осіб.

Актуальна база вакансій наразі налічує  543 одиниці.  Навантаження на одне вільне робоче місце зареєстрованих безробітних становить вісім осіб.

Экономика
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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