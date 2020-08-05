Названы атипичные симптомы коронавируса

На это обращают внимание ученые из Университета Восточной Англии (UEA). О результатах их исследования пишет North Norfolk News.
Отмечается, что у людей из домов престарелых, большинство из которых имеют опасные хронические заболевания, наблюдается бессимптомное течение нового типа коронавируса, передает OBOZREVATEL.
По их словам, в общем это означает, что при отсутствии характерных симптомов COVID-19, инфицированных им людей медикам сложно обнаружить вовремя.
Как сообщал OBOZREVATEL, инфицированный коронавирусом человек становится заразным за двое суток до проявления симптомов болезни, отметил заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. По его словам, бессимптомные носители COVID-19 опасны для окружающих, поскольку они могут инфицировать.
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