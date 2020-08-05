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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:58138

Украине открыли границы 42 страны: Куда можно полететь

В течение недели границы для Украины открыли еще четыре страны.

По состоянию на 13 июля граждане Украины с определенными ограничениями или без них могут путешествовать по 42 странам мира. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга. 

"На прошлой неделе таких стран было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре", - отметил Кулеба.

Так, в течение прошлой недели границы для украинцев открыли Армения, Буркина-Фасо, Того и Чад.

Кроме этого, остаются открытыми для въезда такие государства: Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.

Кроме этого, в МИД порекомендовали туристам перед поездкой в другие государства изучить правила пересечения границы, которые действуют в определенной стране. Детальную информацию по каждой стране можно узнать с помощью интерактивной карты украинского министерства.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел призвали украинцев воздержаться от поездок в Беларусь из-за напряженной ситуации в стране и протестов. 

 
 
Общество
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