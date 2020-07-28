В Липовой Долине пожарные спасли жилой дом (видео)

О пожаре сообщил владелец, который увидел возгорание во дворе. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит солома в тюках, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на расположенный рядом жилой дом.
В 13:50 возгорание локализовали, а в 14:08 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на месте пожара работали 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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