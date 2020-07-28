Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1188

В Липовой Долине пожарные спасли жилой дом (видео)

12 августа в 13:38 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании тюков с соломой в 1-м Оболонском переулке в пгт Липовая Долина.

О пожаре сообщил владелец, который увидел возгорание во дворе. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит солома в тюках, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на расположенный рядом жилой дом.

В 13:50 возгорание локализовали, а в 14:08 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на месте пожара работали 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
view counter

По тематике

Вчера 13:32

На Сумщине пожарные спасли пасеку

11 августа в 22:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в пгт Эсмань Глуховского района....

На Сумщине во время пожара пострадал мужчина
04.08.2020 12:53

На Сумщине во время пожара пострадал мужчина

3 августа в 17:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в с. Славгород Краснопольского района....

Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом
31.07.2020 16:46

Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом

Сегодня, 31 июля, в 2:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на проезде Короленко в Сумах....

31.07.2020 14:43

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки

30 июля в 18:44 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении пятиэтажного дома по ул....

28.07.2020 11:02

На Сумщины пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на трех хозяев

27 июля в 14:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в с. Клышки Шосткинского...

view counter

Статьи

Шукаємо роботу разом!
Сегодня 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
Сегодня 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Сегодня 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.