Банде вагонных воров сообщено о подозрении Сообщено о подозрении группе лиц, которые систематически совершали кражи на железнодорожном транспорте.

На Сумщине под процессуальным руководством прокуратуры области 12 августа сообщено о подозрении лицам, которые были задержаны 5 августа этого года работниками Нацполиции за систематическое обкрадывания пассажиров в железнодорожном транспорте, в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 УК Украины.

К подозреваемым по решению суда 6 августа применены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2020 года жители г. Конотоп организовались в устойчивое преступное объединение, целью которого было совершение корыстных преступлений, связанных с тайным хищением имущества пассажиров поездов междугородного и межобластного сообщения.

Преступную деятельность указанной группы прекращено 5 августа в ходе проведения операции по задержанию членов группировки по силовой поддержке спецподразделения «КОРД», сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.