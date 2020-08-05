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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:156

Банде вагонных воров сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении группе лиц, которые систематически совершали кражи на железнодорожном транспорте.

На Сумщине под процессуальным руководством прокуратуры области 12 августа сообщено о подозрении лицам, которые были задержаны 5 августа этого года работниками Нацполиции за систематическое обкрадывания пассажиров в железнодорожном транспорте, в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 УК Украины.

К подозреваемым по решению суда 6 августа применены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебным расследованием установлено, что в течение 2020 года жители г. Конотоп организовались в устойчивое преступное объединение, целью которого было совершение корыстных преступлений, связанных с тайным хищением имущества пассажиров поездов междугородного и межобластного сообщения.

Преступную деятельность указанной группы прекращено 5 августа в ходе проведения операции по задержанию членов группировки по силовой поддержке спецподразделения «КОРД», сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
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