Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55155

На Путивльщині тривають археологічні дослідження городища скіфського часу

Четвертий рік поспіль тривають археологічні дослідження пам’ятки національного значення – городища раннього залізного віку біля села Ширяєве поблизу Путивля.

Розкопки здійснює Путивльська археологічна експедиція під керівництвом к. і. н. Дмитра Каравайка. Вона організована спільними зусиллями Інституту археології НАН України та Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

З року в рік пам’ятка досліджується невеликими площами – 40 – 60 кв.м. Попередніми дослідженнями виявлено наземні споруди, що датуються від кінця IV до VI ст. до н.е. За цей час вдалося дослідити рештки чотирьох жител та ділянку, де знаходилися господарські ями-льохи.

Кожний рік археологічних розкопок дає частинку знання про побут стародавнього населення. На сьогодні, можна з впевненістю казати про те, що всі знахідки, а це й кістки, й уламки горщиків, й інше побутове «сміття», концентрувалося виключно в межах жилих споруд.

Основними знахідками є фрагменти горщиків і кістки тварин. Серед іншого, значна частина артефактів пов’язана з ткацтвом – глиняні грузила для ткацького станка та глиняні пряслиця для веретена, голки та шила. Важливими для датування є знахідки наконечників стріл. З часом вони змінювалися, що дає змогу визначити час існування певного археологічного об’єкта.

Після закінчення польових досліджень робота археолога не завершується. Професійні реставратори займаються відновленням знайдених предметів, здійснюються аналіз кісток тварин та риб, робляться загальні плани та креслення. З часом знайдені предмети займуть своє місце у експозиції Путивльського краєзнавчого музею.

Общество
view counter

Новости

Коронавирус обновил рекорд в Сумах
Сегодня 09:52
Полиция открыла дело об отравлении собак в Сумах, но подозреваемых пока нет
Сегодня 16:34
В Сумах близким пострадавшей в ДТП девушки угрожают (видео)
Сегодня 16:22
За две недели до начала учебного года школам не выделили противокоронавирусных средств
Сегодня 16:11
На Путивльщині тривають археологічні дослідження городища скіфського часу
Сегодня 15:55
Сумские патрульные задержали вора-наркомана
Сегодня 15:22
Банде вагонных воров сообщено о подозрении
Сегодня 15:15
В Липовой Долине пожарные спасли жилой дом (видео)
Сегодня 15:11
Украине открыли границы 42 страны: Куда можно полететь
Сегодня 14:58
Названы атипичные симптомы коронавируса
Сегодня 14:23
Сумщина среди 11 областей, которые не соответствуют условиям ослабления карантина
Сегодня 13:55
Суми: ринок праці у цифрах
Сегодня 13:43
view counter

Статьи

Шукаємо роботу разом!
Сегодня 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
Сегодня 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Сегодня 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.