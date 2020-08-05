На Путивльщині тривають археологічні дослідження городища скіфського часу Четвертий рік поспіль тривають археологічні дослідження пам’ятки національного значення – городища раннього залізного віку біля села Ширяєве поблизу Путивля.

Розкопки здійснює Путивльська археологічна експедиція під керівництвом к. і. н. Дмитра Каравайка. Вона організована спільними зусиллями Інституту археології НАН України та Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі за підтримки управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

З року в рік пам’ятка досліджується невеликими площами – 40 – 60 кв.м. Попередніми дослідженнями виявлено наземні споруди, що датуються від кінця IV до VI ст. до н.е. За цей час вдалося дослідити рештки чотирьох жител та ділянку, де знаходилися господарські ями-льохи.

Кожний рік археологічних розкопок дає частинку знання про побут стародавнього населення. На сьогодні, можна з впевненістю казати про те, що всі знахідки, а це й кістки, й уламки горщиків, й інше побутове «сміття», концентрувалося виключно в межах жилих споруд.

Основними знахідками є фрагменти горщиків і кістки тварин. Серед іншого, значна частина артефактів пов’язана з ткацтвом – глиняні грузила для ткацького станка та глиняні пряслиця для веретена, голки та шила. Важливими для датування є знахідки наконечників стріл. З часом вони змінювалися, що дає змогу визначити час існування певного археологічного об’єкта.

Після закінчення польових досліджень робота археолога не завершується. Професійні реставратори займаються відновленням знайдених предметів, здійснюються аналіз кісток тварин та риб, робляться загальні плани та креслення. З часом знайдені предмети займуть своє місце у експозиції Путивльського краєзнавчого музею.