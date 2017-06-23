За две недели до начала учебного года школам не выделили противокоронавирусных средств

«Еще в конце июля сделала запрос с требованием обеспечить школы противоэпидемическими средствами, с целью качественного начала учебного года в условиях пандемии. Ответ, который получила, можно расшифровать так: «Проблема индейцев шерифа не касается!!!»
Две недели до начала учебного года. Ситуация не сдвинулась. Нужно созвать внеочередную сессию!!!», - написала она.
В ответе за подписью заммэра Сум Веры Мотречко говорится, что управление образования сделало запрос о выделении средств департаменту финансов. И все…
В августе сессия Сумского горсовета не планируется, средства не выделены, хотя мэр Сум Александр Лысенко обещал все рассмотреть в ближайшее время.
Об этом сообщила депутат Сумского горсовета, директор школы № 12 Ирина Губская в своем депутатском запросе....
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