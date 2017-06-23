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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:11165

За две недели до начала учебного года школам не выделили противокоронавирусных средств

Депутат Сумского горсовета, директор школы № 12 опубликовала ответ на свой депутатский запрос по поводу закупки противоэпидемических средств в школы города.

«Еще в конце июля сделала запрос с требованием обеспечить школы противоэпидемическими средствами, с целью качественного начала учебного года в условиях пандемии. Ответ, который получила, можно расшифровать так: «Проблема индейцев шерифа не касается!!!»

Две недели до начала учебного года. Ситуация не сдвинулась. Нужно созвать внеочередную сессию!!!», - написала она.

В ответе за подписью заммэра Сум Веры Мотречко говорится, что управление образования сделало запрос о выделении средств департаменту финансов. И все…

В августе сессия Сумского горсовета не планируется, средства не выделены, хотя мэр Сум Александр Лысенко обещал все рассмотреть в ближайшее время.

Общество Ирина Губская
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