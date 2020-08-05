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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22148

В Сумах близким пострадавшей в ДТП девушки угрожают (видео)

3 августа в Сумах произошло ДТП с потерпевшей. Девушку сбил автомобиль, когда она переходила дорогу на пешеходном переходе.

Через 10 дней ни у нее, ни у свидетелей правоохранители не узнали подробности аварии, поэтому родные девушки обратились к журналистам за помощью, говорится в сюжете СТС.

«Она переходила дорогу, две машины остановились, пропускали, а третья выехала и сбила ее прицепом», - говорит мать потерпевшей.

Девушка получила тяжелые травмы. На место сразу прибыла скорая и доставила ее в больницу.

«Она не может сейчас говорить, пьет через трубочку, у нее сломана челюсть, сломан нос со смещением, зубы повылетали от силы удара просто с корнями, пробив нижнюю губу», - о таких ужасные подробности рассказывает подруга потерпевшей Зарина.

Мать потерпевшей написала заявление в полицию, но в отделе его не приняли, мол, заявление должна подавать сама пострадавшая. Впрочем, ей писать заявление не предлагали.

Евгений стал свидетелем ДТП. Правоохранители взяли контактные данные, но ни при составлении протокола, ни после этого подробности аварии не спрашивали.

«Девушку сбил ВАЗ-21099 - зацепил прицепом. Она потеряла сознание, ей оказали первую помощь, потом приехала скорая...», - рассказывает он.

В полиции уверяют, что уголовное производство открыли и ведут досудебное расследование. Однако, почему не приняли заявление от матери и не узнали подробности аварии у свидетелей, ответа нет.

Девушка до сих пор находится в больнице. Ее прооперировали, однако из-за травмы ноги ходить самостоятельно она не может. Врачи до сих пор не знают, какой диагноз ей поставить.

Окружению потерпевшей угрожают и предупреждают о мести.

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