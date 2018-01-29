Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34271

Полиция открыла дело об отравлении собак в Сумах, но подозреваемых пока нет

В деле об отравлении собак в Сумах 8 августа пока нет, подозреваемых.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких журналистам «Украинского радио», пишет Суспільне.

По его словам, сейчас заказали соответствующие экспертизы биологического материала. Как рассказал глава Сумского общества защиты животных Александр Сыпленко, трое бездомных собак стали жертвами местных «догхантеров». Спасти удалось только одну.

«С начала года это уже 37-й официально зарегистрирован случай жестокого обращения с животными. Реальный срок по решению суда является скорее исключением, чем нормой», - говорит он.

По его словам, в Украине за жестокое обращение с животными впервые привлекли к ответственности человека в 2009 году.

«Она получила реальную меру наказания: четыре года», - отметил он. Это был Краснопольский районный суд добавил г-н Сыпленко.

Право Отравление собак
view counter

По тематике

На Химгородке отравили собак
28.07.2019 20:39

На Химгородке отравили собак

Об этом сообщает Сумское общество защиты животных....

В Сумах активизировались догхантеры
20.06.2018 23:17

В Сумах активизировались догхантеры

В разных районах города замечены отравленные куриные кости и шкурки....

29.01.2018 10:30

В Сумах участились случаи отравления собак

За последние дни зафиксированы несколько случаев отравления бездомных собак в центре города....

Новости

Коронавирус обновил рекорд в Сумах
Сегодня 09:52
ФК «Виктория» в третий раз выходит в финал чемпионата Украины
Сегодня 19:22
Мэр Сум хочет вернуть поборы в школы?
Сегодня 17:44
Мэр Сум рассказал свои «хотелки» спикеру Верховной Рады
Сегодня 17:17
На Сумщине полицейские задержали рецидивиста за разбойное нападение на подростков
Сегодня 17:07
В Конотопе облили зеленкой бывшего «единороса» из Ялты (фото, видео)
Сегодня 17:03
Впервые в Шосткинском райсуде вынесен приговор судом присяжных
Сегодня 16:45
Полиция открыла дело об отравлении собак в Сумах, но подозреваемых пока нет
Сегодня 16:34
В Сумах близким пострадавшей в ДТП девушки угрожают (видео)
Сегодня 16:22
За две недели до начала учебного года школам не выделили противокоронавирусных средств
Сегодня 16:11
На Путивльщині тривають археологічні дослідження городища скіфського часу
Сегодня 15:55
Сумские патрульные задержали вора-наркомана
Сегодня 15:22
view counter

Статьи

Шукаємо роботу разом!
Сегодня 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
Сегодня 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Сегодня 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.