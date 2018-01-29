Полиция открыла дело об отравлении собак в Сумах, но подозреваемых пока нет В деле об отравлении собак в Сумах 8 августа пока нет, подозреваемых.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких журналистам «Украинского радио», пишет Суспільне.

По его словам, сейчас заказали соответствующие экспертизы биологического материала. Как рассказал глава Сумского общества защиты животных Александр Сыпленко, трое бездомных собак стали жертвами местных «догхантеров». Спасти удалось только одну.

«С начала года это уже 37-й официально зарегистрирован случай жестокого обращения с животными. Реальный срок по решению суда является скорее исключением, чем нормой», - говорит он.

По его словам, в Украине за жестокое обращение с животными впервые привлекли к ответственности человека в 2009 году.

«Она получила реальную меру наказания: четыре года», - отметил он. Это был Краснопольский районный суд добавил г-н Сыпленко.