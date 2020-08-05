Впервые в Шосткинском райсуде вынесен приговор судом присяжных Впервые в Шосткинском районном суда вынесен обвинительный приговор судом присяжных, а именно в составе двух судей и трех присяжных.

Преступления произошло 20 мая 2018 года около р. Десна вблизи с. Пирогивка Шосткинского района, где рыбачил обвиняемый и двое пострадавших. Между мужчинами возникла словесная ссора, во время которой пострадавший порезал резиновую лодку обвиняемого. В отместку последний нанес одному из пострадавших огнестрельные ранение из охотничьего ружья, которые по степени тяжести квалифицируются как тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни в момент причинения.

Указанные действия органом досудебного расследования были квалифицированы по ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины.

Суд не согласился с предъявленным прокурором обвинением, а именно, что лицо совершило покушение на умышленное убийство двух лиц, и переквалифицировал действия обвиняемого, признав последнего виновным в совершении оконченного покушения на умышленное убийство одного человека по ч.2 ст.15, ч.1 115 УК Украины.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый, хотя и не признал вину в покушении на умышленное убийство, однако не отрицал, что именно в результате его действий был причинен вред здоровью потерпевшего, о чем он действительно сожалеет, и публично попросил прощения за то, что произошло.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес искреннее раскаяние обвиняемого, а также добровольное частичное возмещение причиненного вреда. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая личность обвиняемого, который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, положительные характеристики личности, поведение потерпевшего, который спровоцировал конфликт, суд пришел к убеждению назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и взыскал моральный и материальный ущерб в пользу потерпевшего.