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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Конотопе облили зеленкой бывшего «единороса» из Ялты (фото, видео)

В Конотопе Сумской области ветераны войны на Донбассе «задержали и передали СБУ» бывшего члена отделения партии «Единая Россия» в Крыму Василия Лукьянова.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Национальный корпус», пишет Крым.Реалии.

Ветераны войны встретили Лукьянова и спрашивали у него о его отношении к аннексии Крыма, президенту России Владимиру Путину.

Во время разговора Лукьянов признал, что голосовал на «крымском референдуме» и приехал в Конотоп, чтобы получить ID-карту. Лукьянов заявил, что родился в Ялте.

Василий Лукьянов в Конотопе

Василий Лукьянов в Конотопе

После этого ветераны позвали сотрудников полиции, которым рассказали о том, что задержали «пособника оккупантов». По данным «Национального корпуса», Лукьянова «передали работникам Службы безопасности Украины для дальнейшего выяснения обстоятельств и причин пребывания на территории Украины». Неизвестные облили зеленкой Лукьянова.

 

Пресс-служба отделения партии «Единая Россия» в Крыму утверждает, что Лукьянов был членом партии «Единая Россия» до 2018 года, после чего «был снят с учета членов партии по утрате связи с партией (в отношении лиц, изменивших место жительства и не сообщивших об этом)».

«На данный момент Василий Васильевич Лукьянов не является членом партии «Единая Россия» и не занимает в партийной структуре каких-либо должностей», – говорится в сообщении российской партии. 

Правоохранительные органы Украины не сообщают о задержании Лукьянова. Крым.Реалии обратились за комментарием в СБУ, однако пока не получили ответа.

 
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