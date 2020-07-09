На Сумщине полицейские задержали рецидивиста за разбойное нападение на подростков Происшествие произошло сегодня, около13 августа, около 11.00, в Конотопе, вблизи озера Кандыбино.

На трех подростков в возрасте 14 и 15 лет напал неизвестный мужчина, и, угрожая физической расправой, требовал деньги и ценные вещи.

Приставив к шее парня предмет, похожий на так называемую «заточку», нападающий отобрал у него 25 гривен, а в двух девочек - пакет круассанов.

Воспользовавшись моментом, когда нападающий прятал деньги, парень вырвался, и дети бросились бежать. По дороге они встретили местную участковую, которая вместе с представителями службы Госпродпотребслужбы проверяла работу местных развлекательных заведений, и сообщили ей о случившемся. Офицер через службу «102» вызвала на помощь коллег, а сама тем временем опросила детей, которые подробно описали внешность злоумышленника.

«Мужчину через полчаса разыскали - это оказался ранее неоднократно судимый за кражи и разбои 35-летний конотопчанин, - комментирует ситуацию Олег Переход, вр.и.о. начальника Конотопского отдела полиции. - Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и доставлен в отделение полиции. Следователи квалифицировали его действия как разбойное нападение, и начали по признакам ч.2 ст. 187 УК Украины уголовное производство».

Сейчас сотрудники полиции решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения и объявления подозрения в совершенном на детей разбойном нападении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.