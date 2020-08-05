Мэр Сум рассказал свои «хотелки» спикеру Верховной Рады Мэр Сум Александр Лысенко обсудил с главой украинского парламента Дмитрием Разумковым возможность реализации совместных проектов, в том числе в рамках финансирования ГФРР.

Мэр Сум выразил надежду на государственную поддержку ряда важных для города проектов по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры, а именно: капитальный ремонт Харьковского и Белопольского мостов, продолжение строительства детского сада в 12-м микрорайоне, реконструкция городских канализационных очистных сооружений КП «Горводоканал» мощностью 60 тыс. м3/сутки с выделением первой очереди строительства мощностью 30 тыс. м3/сутки (сейчас разрабатывается проектная документация), реконструкция (санация) самотечных канализационных коллекторов, новое строительство скважины №15 на нижний мел с расширенным контуром на Лепеховском водозаборе, реконструкция помещения КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» (двухэтажный корпус, водолечебный корпус) с проведением мероприятий по энергосбережению и термомодернизации.

«В этом году нами был разработан Детальный план территорий Индустриального парка «Сумы». Следующим этапом является разработка проекту сметной документации на обустройство парка, а уже потом именно обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к его границам. И вот на последнем этапе нам необходима помощь государства, ведь для городского бюджета сумма средств слишком велика», - отметил городской голова.