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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17555

Мэр Сум рассказал свои «хотелки» спикеру Верховной Рады

Мэр Сум Александр Лысенко обсудил с главой украинского парламента Дмитрием Разумковым возможность реализации совместных проектов, в том числе в рамках финансирования ГФРР.

Мэр Сум выразил надежду на государственную поддержку ряда важных для города проектов по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры, а именно: капитальный ремонт Харьковского и Белопольского мостов, продолжение строительства детского сада в 12-м микрорайоне, реконструкция городских канализационных очистных сооружений КП «Горводоканал» мощностью 60 тыс. м3/сутки с выделением первой очереди строительства мощностью 30 тыс. м3/сутки (сейчас разрабатывается проектная документация), реконструкция (санация) самотечных канализационных коллекторов, новое строительство скважины №15 на нижний мел с расширенным контуром на Лепеховском водозаборе, реконструкция помещения КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды» (двухэтажный корпус, водолечебный корпус) с проведением мероприятий по энергосбережению и термомодернизации.

«В этом году нами был разработан Детальный план территорий Индустриального парка «Сумы». Следующим этапом является разработка проекту сметной документации на обустройство парка, а уже потом именно обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к его границам. И вот на последнем этапе нам необходима помощь государства, ведь для городского бюджета сумма средств слишком велика», - отметил городской голова.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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