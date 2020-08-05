Мэр Сум хочет вернуть поборы в школы? Из городского бюджета не выделено средств на противоэпидемические мероприятия в школах и детсадах.

Депутаты Сумского горсовета инициируют созыв внеочередной сессии, чтобы выделить 3,5 млн грн на эти нужды.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Дмитрий Лантушенко.

«3,5 млн грн - именно такую сумму хочет собрать мэр и его команда с родителей, которые 1 сентября поведут своих детей в школу или садик.

Эти средства необходимы для надлежащего обеспечения учебного процесса в заведениях города в период карантина.

Другими словами, когда ежегодно на реконструкцию «Романтики», Театральной площади, евродворов и тротуаров выделяются сотни миллионов средств налогоплательщиков, город не может (не хочет) найти 3,5 млн, чтобы помочь родителям вовремя и качественно начать учебный год!», - написал он.