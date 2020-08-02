Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:22152

ФК «Виктория» в третий раз выходит в финал чемпионата Украины

Сегодня, 13 августа, прошел полуфинальный матч чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Домашний матч против «ОДЭК» с Ривненщины «Виктория» из Николаевки начала стремительными атаками. На 5-й минуте Владимир Аржанов открыл счет, но в середине первого тайма соперники сравняли счет. Множество атак «Виктории» заставила ривненцев часто нарушать правила и получать предупреждения от арбитра. На последних минутах компенсированного судьей времени Вячеслав Акимов со штрафного точным ударом в девятку третий раз выводит нашу команду в финал.

Соперником будет «Эпицентр» из Дунаевцев с Хмельнитчины, который обыграл прошлогоднего чемпиона «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. Финал пройдет 16 августа в Киеве.

Напомним: в 2018 году «Виктория» была чемпионом, в 2019 – вице-чемпионом.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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