ФК «Виктория» в третий раз выходит в финал чемпионата Украины

Домашний матч против «ОДЭК» с Ривненщины «Виктория» из Николаевки начала стремительными атаками. На 5-й минуте Владимир Аржанов открыл счет, но в середине первого тайма соперники сравняли счет. Множество атак «Виктории» заставила ривненцев часто нарушать правила и получать предупреждения от арбитра. На последних минутах компенсированного судьей времени Вячеслав Акимов со штрафного точным ударом в девятку третий раз выводит нашу команду в финал.
Соперником будет «Эпицентр» из Дунаевцев с Хмельнитчины, который обыграл прошлогоднего чемпиона «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. Финал пройдет 16 августа в Киеве.
Напомним: в 2018 году «Виктория» была чемпионом, в 2019 – вице-чемпионом.
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