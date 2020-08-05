Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:33190

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик

Происшествие произошло сегодня, около 19:00, на улице Молодежной в Конотопе.

Местный 16-летний юноша, будучи за рулем своего мотоцикла, не справился с управлением и допустил наезд на 6-летнего мальчика, который в это время на обочине дороги катался на велосипеде. В результате столкновения ребенок с травмой головы доставлен в Конотопскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Правоохранители выяснили, что права на управление транспортным средством юный мотоциклист не имел. Полицейские изъяли двухколесник и поместили его на спецплощадку. Следователями решается вопрос об открытии по факту ДТП уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), собщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
view counter

По тематике

На Ахтырщине пьяный водитель на ВАЗе слетел в кювет
Сегодня 12:42

На Ахтырщине пьяный водитель на ВАЗе слетел в кювет

Авария произошла около 10 утра 13 августа на автодороге между селами Доброславовка и Чернеччина....

В Сумах под колеса авто попал 14-летний велосипедист
Вчера 09:57

В Сумах под колеса авто попал 14-летний велосипедист

11 августа, в 19:36, в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал парень 2006 года рождения....

В Конотопе столкнулись внедорожник и маршрутка: трое пострадавших в больнице
10.08.2020 16:50

В Конотопе столкнулись внедорожник и маршрутка: трое пострадавших в больнице

Происшествие произошло сегодня, 10 августа, в 14.15, на улице Строителей в г. Конотоп....

В ДТП на Сумщине погибли ребенок и женщина (видео)
08.08.2020 19:34

В ДТП на Сумщине погибли ребенок и женщина (видео)

Авария произошла сегодня, 8 августа, около 15:40 на автодороге Сумы-Конотоп....

На Троицкой в Сумах водитель въехал в дерево
06.08.2020 17:26

На Троицкой в Сумах водитель въехал в дерево

ДТП произошло на улице Троицкой, около 19.00....

Новости

Коронавирус обновил рекорд в Сумах
Сегодня 09:52
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик
Сегодня 22:33
В переходных матчах «Альянс» сыграет с запорожским «Металлургом»
Сегодня 20:15
ФК «Виктория» в третий раз выходит в финал чемпионата Украины
Сегодня 19:22
Мэр Сум хочет вернуть поборы в школы?
Сегодня 17:44
Мэр Сум рассказал свои «хотелки» спикеру Верховной Рады
Сегодня 17:17
На Сумщине полицейские задержали рецидивиста за разбойное нападение на подростков
Сегодня 17:07
В Конотопе облили зеленкой бывшего «единороса» из Ялты (фото, видео)
Сегодня 17:03
Впервые в Шосткинском райсуде вынесен приговор судом присяжных
Сегодня 16:45
Полиция открыла дело об отравлении собак в Сумах, но подозреваемых пока нет
Сегодня 16:34
В Сумах близким пострадавшей в ДТП девушки угрожают (видео)
Сегодня 16:22
За две недели до начала учебного года школам не выделили противокоронавирусных средств
Сегодня 16:11
view counter

Статьи

Шукаємо роботу разом!
Сегодня 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
Сегодня 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Сегодня 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.