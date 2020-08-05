Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик Происшествие произошло сегодня, около 19:00, на улице Молодежной в Конотопе.

Местный 16-летний юноша, будучи за рулем своего мотоцикла, не справился с управлением и допустил наезд на 6-летнего мальчика, который в это время на обочине дороги катался на велосипеде. В результате столкновения ребенок с травмой головы доставлен в Конотопскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции. Правоохранители выяснили, что права на управление транспортным средством юный мотоциклист не имел. Полицейские изъяли двухколесник и поместили его на спецплощадку. Следователями решается вопрос об открытии по факту ДТП уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), собщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.