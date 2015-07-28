Сумчанин нашел клад на разрытой Театральной площади Сумчанин Алексей Назаренко рассказал о своей находке в центре Сум.

«Интересные находки прямо в самом центре города Сумы.

Во время прогулки по Театральной площади заметил металлический предмет, похожий на монету. Подойдя ближе к развернутой куче, убедился, что это действительно монета. Похожа на серебряную. А чуть развернув грунт - нашел еще несколько старинных предметов.

Очень жаль, что быстро стемнело и уже ничего не видно. А находки отнесу завтра в Краеведческий музей», - написал он вечером 13 августа в Фейсбуке.