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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:121517

Сумчанин нашел клад на разрытой Театральной площади

Сумчанин Алексей Назаренко рассказал о своей находке в центре Сум.

«Интересные находки прямо в самом центре города Сумы.

Во время прогулки по Театральной площади заметил металлический предмет, похожий на монету. Подойдя ближе к развернутой куче, убедился, что это действительно монета. Похожа на серебряную. А чуть развернув грунт - нашел еще несколько старинных предметов.

Очень жаль, что быстро стемнело и уже ничего не видно. А находки отнесу завтра в Краеведческий музей», - написал он вечером 13 августа в Фейсбуке.

Общество Клад
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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