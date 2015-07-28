Сумчанин нашел клад на разрытой Театральной площади

«Интересные находки прямо в самом центре города Сумы.
Во время прогулки по Театральной площади заметил металлический предмет, похожий на монету. Подойдя ближе к развернутой куче, убедился, что это действительно монета. Похожа на серебряную. А чуть развернув грунт - нашел еще несколько старинных предметов.
Очень жаль, что быстро стемнело и уже ничего не видно. А находки отнесу завтра в Краеведческий музей», - написал он вечером 13 августа в Фейсбуке.
На Лебединщине сумской коллекционер Сергей Гуцан с внучкой закопал очередной клад....
29 травня в урочищі Бурлюк (колишній хутір Семиротівщина) на Лебединщині закопали скарб ціною близько тисячі доларів....
У берегов Сицилии был обнаружен затонувший корабль, на борту которого нашли слитки металл с элементами неизвестного происхождения....
Известный краевед, коллекционер и фотограф Сергей Гуцан сегодня, 2 июня, в Сумском краеведческом музее, передал 5 бронзовых серпов, ровесников египетских...
У побережья Флориды были обнаружены сокровища, предназначенные для короля Испании, на сумму более миллиона долларов, сообщает CBS News....