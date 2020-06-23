Сумские легкоатлеты с медалями чемпионата Украины 12-13 августа в Луцке проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.

Сумские спортсмены в общекомандном зачете заняли 7-ое место, а в личном взяли 2 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

Чемпионами стали: Евгений Швець в беге на 400 м с барьерами, а также эстафетная сборная 4х400 м (Алина Богданова, Диана Гончаренко, Анна Мельник и Екатерина Стадник). Вторые места у Дианы Гончаренко в беге на 200 м, Дмитрия Торгачова в беге на 800 м и эстафетной команды 4х100 м (Диана Гончаренко, Алина Богданова, Анжелика Рачковская и Екатерина Стадник). Третьи – у Алины Ткач в спортивной ходьбе на 10000 м и Дмитрия Торгачова в беге на 1500 м и эстафетной команды 4х100 м (Руслан Клочко, Кирилл Кошаренко, Влад Листопадный, Евгений Швець).