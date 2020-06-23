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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09220

Сумские легкоатлеты с медалями чемпионата Украины

12-13 августа в Луцке проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.

Сумские спортсмены в общекомандном зачете заняли 7-ое место, а в личном взяли 2 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

Чемпионами стали: Евгений Швець в беге на 400 м с барьерами, а также эстафетная сборная 4х400 м (Алина Богданова, Диана Гончаренко, Анна Мельник и Екатерина Стадник). Вторые места у Дианы Гончаренко в беге на 200 м, Дмитрия Торгачова в беге на 800 м и эстафетной команды 4х100 м (Диана Гончаренко, Алина Богданова, Анжелика Рачковская и Екатерина Стадник). Третьи – у Алины Ткач в спортивной ходьбе на 10000 м и Дмитрия Торгачова в беге на 1500 м и эстафетной команды 4х100 м (Руслан Клочко, Кирилл Кошаренко, Влад Листопадный, Евгений Швець).

Спорт Легкая атлетика
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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