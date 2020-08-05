На Сумщине еще 29 случаев коронавируса

За последние сутки добавилось 29 новых случаев. 18 человек выздоровело, - всего таких 453. За все время пандемии 10 человек умерло от осложнений. Продолжат лечиться 320.
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11 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав....
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За минувшие сутки выявлено еще 20 сумчан с положительным ПЦР-тестом на коронавирус....