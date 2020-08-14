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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:341049

В Сумах снова рекорд по заболевшим коронавирусом

По состоянию на 14 августа в Сумской области 783 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 29 человек (Сумы – 22, Сумский р-н - 1, Конотоп - 3, Ахтырка - 1, Кролевец - 1, Кролевецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 453 человека, из них 18 - за прошедшие сутки (Сумы - 2, Сумской р-н - 1, Ахтырка - 4, Середина-Будский р-н - 9, Недригайлов - 1, Лебединский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 292 случая заболевания (121 человек вылечился, 1 умер), в Сумском районе – 35 (31), г. Ахтырка - 63 (42), г. Конотоп - 44 (27), Конотопский район - 29 (27 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 48 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 31 (16, 1 умер), Тростянецкий район – 43 (35 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 13 (7), Недригайловский район – 38 (2, 1 умер), г. Ромны – 31 (21, 1 умер), Глуховский район – 6 (5), г. Глухов – 12 (12), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 11 (2), г. Лебедин – 2 (2), Белопольский район – 27 (19), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 8 (6), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 22 (20), Лебединский район – 1 (1), Липоводолинский район – 1 (0 ).

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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