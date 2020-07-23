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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32249

Как сумские копы задержали двух соседей, напавших на собутыльника (видео)

Происшествие произошло на днях в одном из домов на улице Романа Атаманюка в Сумах.

Патрульные получили сообщение о совершении разбойного нападения на 48-летнего мужчину. Прибыв на место происшествия, стражи порядка предварительно установили, что после совместного распития алкогольных напитков двое знакомых мужчин нанесли заявителю телесные повреждения в подъезде дома. Но когда он пытался убежать от них в собственную квартиру, те тоже забежали в помещение и продолжили наносить ему телесные повреждения. Далее нападавшие завладели имуществом гражданина: телевизором, который они просто сорвали со стены, и денежными средствами в сумме около 5000 гривен.

Пообщавшись с жителями дома и возможными очевидцами происшествия, сотрудники полиции установили двух человек, вероятно, причастных к совершению разбойного нападения. Ими оказались 26- и 29-летний жители этого же дома. Во время розыскных мероприятий патрульные роты тактико-оперативного реагирования задержали их неподалеку от места совершения преступления.

Все подробности происшествия выясняла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, которая сразу же прибыла на место.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК. По информации ГУНП в Сумской области задержанным объявлено подозрение в совершении разбойного нападения, а суд избрал обоим мужчинам мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток.

Следственные действия продолжаются.

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