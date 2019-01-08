В Сумах подросток, ныряя в реку, сломал шею Об этом 13 августа в Фейсбуке сообщил директор Сумской областной детской клинической больницы Игорь Змысля.

«Недавно в Сумскую областную детскую клиническую больницу попал 15-летний пациент с очень сложной травмой шейного отдела позвоночника, а именно - компрессионным многоосколочным переломом. Парень получил травму во время ныряния в реку. Как известно, повреждения шейного отдела позвоночника является наиболее тяжелой и опасной травмой, которая почти в 60% случаев сопровождается повреждением спинного мозга и инвалидизацией больного.

Очень часто подобные досадные случаи возникают именно во время ныряния в воду. После повреждения спинного мозга и его корешков, человек теряет возможность двигаться. Как следствие - есть большая вероятность утонуть.

Нашему пациенту повезло, потому что его вовремя достали из воды и доставили в медицинское учреждение. При госпитализации у парня были жалобы на боли в шейном отделе позвоночника, отсутствие движений и нарушение чувствительности в верхних и нижних конечностях, а также туловище (тетраплегия). Медицинской командой СОДКБ во главе с нейрохирургами Кмит А. П. и Зинченко С. С. совместно с сотрудником КНП «Чол» Годлевским Д. А. была проведена многочасовая сложная операция на шейном отделе позвоночника.

Пациенту было удалено разрушенные костные структуры, устранена компрессия (сдавливание) спинного мозга и корешков, заменено тело разрушенного позвонка и проведена стабильная фиксация. Если говорить немедицинским языком, то позвонки скреплены пластинами с винтами, а для восстановления тела позвонка использован металлический имплант. В первые сутки после оперативного вмешательства у парня значительно уменьшился болевой синдром, наконец, он смог спать. В течение двух недель реабилитации появились движения в верхних конечностях и начала восстанавливаться их чувствительность.

Благодаря активной хирургической тактике и профессиональной реабилитации, жизнь парня спасена. И хотя впереди у него длительное время реабилитации, теперь многое зависит от его выдержки и жажды полного выздоровления, но наши врачи уже сделали самое важное.

Я еще раз прошу всех детей и их родителей - будьте осторожны во время купания на водоемах, не берите на себя больше, чем можете, не рискуйте здоровьем и жизнью, потому что это самая большая ценность, которую мы имеем. Ну а своим коллективом раз всегда горжусь и восхищаюсь. Работаем дальше - для здоровья наших пациентов», - написал Игорь Змысля.