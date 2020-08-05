В Сумской инфекционке заняты уже больше половины ковидных коек Об этом сегодня, 14 августа, во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующего отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, в Сумской области показатель занятости коек, развернутых для больных COVID-19, составляет 21%, что меньше установленного показателя в 50%, что может свидетельствовать о переходе области в «красную» зону. Однако в Сумском центре инфекционном болезней им. З. Красовицкого этот показатель составляет уже 52%.