В Сумской инфекционке заняты уже больше половины ковидных коек

По ее словам, в Сумской области показатель занятости коек, развернутых для больных COVID-19, составляет 21%, что меньше установленного показателя в 50%, что может свидетельствовать о переходе области в «красную» зону. Однако в Сумском центре инфекционном болезней им. З. Красовицкого этот показатель составляет уже 52%.
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По состоянию на 14 августа в Сумской области 783 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 14 августа в Сумской области подтверждено 783 случая заражения коронавирусной болезнью....
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