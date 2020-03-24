Мэр Сум созывает внеочередную сессию Сумского горсовета

В распоряжении говорится о том, что сессия назначена на 9 утра и на нее выносятся проекты решения о присоединении Битицкой, Великочернеччинской, Стецьковской громад и ничего о требовании депутатов созвать сессию в связи с отсутствием финансирования школ для подготовки к учебному году в условиях пандемии коронавируса.
Сегодня, 5 июня, должна была пройти внеочередная сессия Сумского горсовета....
Сессии Сумского горсовета назначены на 13 мая (та, которую перенесли с 22 апреля) и 27 мая....
Сегодня, 30 марта, в 10.00 должно было состояться второе пленарное заседание сессии Сумского городского совета, начатой в пятницу....
Сегодня, 25 марта, проходит вторая за день внеочередная сессия Сумского горсовета....
Сегодня, 24 марта, должно было состояться заседание сессии Сумского городского совета....