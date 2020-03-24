Мэр Сум созывает внеочередную сессию Сумского горсовета Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве внеочередной сессии Сумского городского совета 19 августа 2020 года».

В распоряжении говорится о том, что сессия назначена на 9 утра и на нее выносятся проекты решения о присоединении Битицкой, Великочернеччинской, Стецьковской громад и ничего о требовании депутатов созвать сессию в связи с отсутствием финансирования школ для подготовки к учебному году в условиях пандемии коронавируса.