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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57594

Мэр Сум созывает внеочередную сессию Сумского горсовета

Мэр Сум Александр Лысенко подписал распоряжение «О созыве внеочередной сессии Сумского городского совета 19 августа 2020 года».

В распоряжении говорится о том, что сессия назначена на 9 утра и на нее выносятся проекты решения о присоединении Битицкой, Великочернеччинской, Стецьковской громад  и ничего о требовании депутатов созвать сессию в связи с отсутствием финансирования школ для подготовки к учебному году в условиях пандемии коронавируса.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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