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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05299

Полиция изъяла у 70-летней жительницы Сумского района 7 мешков конопляного «урожая»

Семь мешков сушеного конопляного сырья, 23 высушенные растения и более шести десятков конопляных кустов изъяли работники Сумского районного отдела полиции из домохозяйства 70-летней жительницы одного из сел района.

В рамках ранее открытого по факту выращивания наркосодержащих растений уголовного производства сотрудники сектора дознания, оперативники и участковые прибыли к женщине домой с санкцией на осмотр ее усадьбы.

«В одном из подсобных помещений полицейские обнаружили подвешенную для просушки коноплю, в другом - уже высушенная конопля была собрана и хранилась в мешках, - комментирует ситуацию Виталий Ткаченко, вр.и.о. начальника Сумского районного отдела полиции. - Кроме того, на приусадебном земельном участке женщины, в дальнем ее углу, среди капусты росли молодые конопляные кусты - наши сотрудники учли 60 растений. Сейчас все изъятые растения и сырье направлены на экспертное исследование».

Сама пенсионерка говорит, что коноплю выращивала для хозяйственных нужд, однако ее путаным объяснениям правоохранители не верят, и проверяют женщину на предмет сбыта конопли местным наркозависимым лицам.

Сейчас следственные действия продолжаются. Если вину пенсионерки будет доказана. То в соответствии с ч.1 ст. 310 УК Украины ей грозит наказание от немалого штрафа до 3-х лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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