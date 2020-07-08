В Глухове полиция поймала неудачливого мотоугонщика Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проходя мимо домохозяйства одного из жителей райцентра, заметил два мотобайка. А ночью вернулся по «добычу».

Проникнув в сарай 25-летнего молодого человека, вор решил сначала украсть мотоцикл. Выведя его во двор, попытался завести двигатель. После нескольких неудачных попыток облил двухколесник бензином и поджег его просто посреди двора. После этого злоумышленник забрал из сарая скутер, отбуксирован его метров за 100 от дома и также попытался завести. А когда ему и это не удалось - покинул транспорт в кустах, а сам ушел.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством» и устанавливают сумму вызванных потерпят убытки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.