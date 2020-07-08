В Глухове полиция поймала неудачливого мотоугонщика

Проникнув в сарай 25-летнего молодого человека, вор решил сначала украсть мотоцикл. Выведя его во двор, попытался завести двигатель. После нескольких неудачных попыток облил двухколесник бензином и поджег его просто посреди двора. После этого злоумышленник забрал из сарая скутер, отбуксирован его метров за 100 от дома и также попытался завести. А когда ему и это не удалось - покинул транспорт в кустах, а сам ушел.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством» и устанавливают сумму вызванных потерпят убытки.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мототранспорт», проходящих на территории области, полицейские установили личность злоумышленника, который покусился на...
Как установили правоохранители, мужчина, будучи навеселе, потихоньку «одолжил» у знакомого мопед, чтобы добраться домой. Но транспортное средство так и не...
Полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который покусился на чужой мопед....
В Сумах угнали автомобиль Mazda CX9 2016 года выпуска, принадлежащий бывшему заместителю начальника Сумской милиции Сергею Крятову....
3 июля в Сумах угнали автомобиль Мазда CX9....