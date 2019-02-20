В Сумах продолжается реконструкция «Авангарда»

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.
«Друзья, мы восстанавливаем ремонтные работы на стадионе «Авангард»!
Начинаем по устройству футбольного поля и беговых дорожек. Контролировать работу буду каждую неделю. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы реконструкция завершилась в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.
Судя по всему здание и трибуны никто реконструировать не собирается…
Напомним: реконструкция стадиона началась еще в 2017 году, однако затем на два года была приостановлена из-за предписания управления ГСЧС Украины в Сумской области, а также расследования по хищению госсредств во время реконструкции. Тогда занималась реконструкцией фирма «Федорченко». Теперь будет днепровское ООО «Миллениум спорт».
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