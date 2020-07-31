Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49177

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и летнюю кухню

13 августа в 19:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Апрельская в с. Пашенково Белопольского района.

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 40-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду пгт Николаевка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля по всей площади и 1,5 тонны сена, которое хранилось на чердаке. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную летнюю кухню и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 3 км от очага горения.

В 19:52 возгорание локализовали, а в 20:55 - потратив на тушение почти 15 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник от местной пожарной команды пгт Николаевка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
view counter

По тематике

В Липовой Долине пожарные спасли жилой дом (видео)
Вчера 15:11

В Липовой Долине пожарные спасли жилой дом (видео)

12 августа в 13:38 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании тюков с соломой в 1-м Оболонском переулке...

12.08.2020 13:32

На Сумщине пожарные спасли пасеку

11 августа в 22:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в пгт Эсмань Глуховского района....

На Сумщине во время пожара пострадал мужчина
04.08.2020 12:53

На Сумщине во время пожара пострадал мужчина

3 августа в 17:57 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сеновала в с. Славгород Краснопольского района....

Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом
31.07.2020 16:46

Ночью в Сумах пожарные спасли жилой дом

Сегодня, 31 июля, в 2:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на проезде Короленко в Сумах....

31.07.2020 14:43

В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в подвале многоэтажки

30 июля в 18:44 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении пятиэтажного дома по ул....

Новости

В Сумах снова рекорд по заболевшим коронавирусом
Сегодня 09:34
В Сумах закончили следствие по делу о 42 псевдоминированиях
Сегодня 13:53
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и летнюю кухню
Сегодня 13:49
Сумщина выпала из ТОП-5 по наменьшему числу заболевших коронавирусом
Сегодня 13:18
В Сумах продолжается реконструкция «Авангарда»
Сегодня 12:51
В Глухове полиция поймала неудачливого мотоугонщика
Сегодня 12:46
В Шостке травят собак
Сегодня 12:32
В Сумах подросток, ныряя в реку, сломал шею
Сегодня 12:10
Полиция изъяла у 70-летней жительницы Сумского района 7 мешков конопляного «урожая»
Сегодня 12:05
Мэр Сум созывает внеочередную сессию Сумского горсовета
Сегодня 11:57
Как сумские копы задержали двух соседей, напавших на собутыльника (видео)
Сегодня 11:32
В Украине обнаружили рекордные 1732 новых случая заболевания COVID-19
Сегодня 11:32
view counter

Статьи

Шукаємо роботу разом!
Вчера 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
Вчера 12:01
Чи ризикуєте ви захворіти на геморой?
Вчера 09:06
Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками
11.08.2020 13:46
Чотири сумські політичні партії об’єдналися в коаліцію «Європейські Суми»
10.08.2020 17:11
Magic Night для мам та малюків – у нас є все, і навіть трохи більше
10.08.2020 13:26
До уваги сумчан: зміни у призначенні державних соціальних допомог (відео)
07.08.2020 16:40
Медики закликають жителів Сумщини менше подорожувати і дотримуватися карантинного режиму
07.08.2020 16:32
На Сумщині відкривається полювальний сезон на пернату дичину – поліцейські закликають мисливців дотримуватися правил особистої безпеки
07.08.2020 13:34
«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате
05.08.2020 16:59
Збільшення сплати податків компанією «АТБ» вигідно для мешканців Сумщини
05.08.2020 16:28
Сумська обласна служба зайнятості: пріоритетне завдання – повернення людей до роботи
05.08.2020 14:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.