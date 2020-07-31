На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом и летнюю кухню

О пожаре сообщила хозяйка, которая увидела дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 40-го Государственного пожарно-спасательного поста и местную пожарную команду пгт Николаевка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены кровля по всей площади и 1,5 тонны сена, которое хранилось на чердаке. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную летнюю кухню и жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 3 км от очага горения.
В 19:52 возгорание локализовали, а в 20:55 - потратив на тушение почти 15 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 1 работник от местной пожарной команды пгт Николаевка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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